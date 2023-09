CBF afasta equipe de arbitragem após pênalti não marcado em Corinthians x Grêmio

A comissão de arbitragem da CBF afastou temporariamente das partidas de qualquer divisão do futebol nacional a equipe de arbitragem escalada no empate entre Corinthians e Grêmio, por 4 a 4, na noite desta segunda-feira (18), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Em vídeo divulgado na manhã desta terça-feira (19), a Confederação Brasileira de Futebol admitiu que a arbitragem errou ao não marcar pênalti para o Grêmio nos acréscimos do jogo contra o Corinthians, em lance que bateu no braço do atacante Yuri Alberto. O jogo foi válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, confronto que estava atrasado.

Entre os afastados estão o árbitro Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, que foi um dos representantes do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Catar, trabalhando inclusive na quartas de final entre França e Inglaterra, e o responsável pelo árbitro de vídeo no jogo, o mineiro Emerson de Almeida Ferreira.

Eles passarão por um período de reciclagem, com acompanhamento da comissão de arbitragem. A Itatiaia apurou que o erro foi considerado grave, também porque o VAR não chamou Wilton Sampaio para ir até o monitor na beira do gramado ver o lance, considerado interpretativo.

“O atleta número 9 da equipe de branco e preto, em ação de bloqueio, com o braço em posição antinatural e aumentando o espaço corporal, intercepta o cruzamento. O bloqueio da bola nessa ação caracteriza pênalti. Uma penalidade deveria ter sido marcada em campo de jogo. Quando não marcada, o VAR deveria recomendar revisão”, disse o responsável pela análise da CBF no vídeo divulgado.

O vídeo publicado pela entidade que organiza o Brasileirão também divulgou o áudio de conversa entre os responsáveis pelo VAR no momento do lance. Apesar de ser alertado pelo assistente AVAR 2, Michel Patrick Costa Guimarães, Emerson de Almeida Ferreira, o VAR principal, mantem a ideia de que não foi pênalti e oriente Wilton Pereira Sampaio a dar prosseguimento ao jogo.

Veja conversa do VAR de Corinthians x Grêmio

Emerson de Almeida: O jogador, mesmo estando com a mão nessa posição, acho que ela está natural para essa disputa de bola para a defesa. Não está com a intenção de bloquear.

Johnny Barros de Oliveira: Você acha que o braço não está muito aberto, Emerson?

Emerson de Almeida: Oi?

Johnny Barros de Oliveira: Você não acha que está muito aberto, não? Que essa bola passaria se ela não bate no braço?

Emerson de Almeida: Para mim, ele não está com a intenção de bloquear. Ele não está com a intenção de bloquear a bola. É diferente de bloqueio. Ele está recolhendo o braço. Ele não está indo com o braço em direção à bola. Ele está recolhendo. Wilton, lance checado. Pode jogar. O jogador está recolhendo o braço.