Caso Arthur Gael: pais visitam filho recém-nascido pela primeira vez em abrigo no Acre

O casal Gilmara Furuno e Leandro Roberto de Oliveira, pais de Arthur Gael, de dois meses de idade, pôde visitar o filho nessa quarta-feira, 13, no Educandário Santa Margarida, em Rio Branco, depois que a justiça negou o retorno da criança para casa, com permissão de visita supervisionada dos pais.

A decisão da Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Acre na última terça-feira (12), acatou os pedidos do Ministério Público para o retorno do contato dos pais com a criança, que devem ser assistidas por funcionários do abrigo, e a provisão de acompanhamento psicológico aos pais.

“Nosso recomeço. Gratidão a Deus por nos conceder essa vitória, que tão logo o nosso bebê retorne para o seio familiar, que o espera com tanto amor, afeto, carinho e cuidados”, disse a Gilmara em suas redes socais.

Os pais da criança estão buscando na justiça o direito de terem de volta filho de dois meses de vida, apreendido por assistentes sociais no dia 17 de agosto, a pedido da justiça, a partir de denúncia de maus-tratos.

A denúncia, segundo os pais da criança, citava uma ferida semelhante a uma escara, nas costas do bebê, e um quadro de desnutrição. Em sua defesa, o casal diz que a ferida não foi vista por eles nem por médicos que consultaram a criança e que o quadro de desnutrição decorre, possivelmente, de um problema metabólico.