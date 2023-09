Casal briga em via pública e ficam feridos a Golpes de Faca no Segundo Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma briga entre o casal Antônia Araújo Cabral e Alefy da Silva Freitas, de 29 anos, resultou em ferimentos graves a golpes de faca e quase terminou em morte na rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, a discussão entre o casal se intensificou enquanto estavam em via pública. Em meio aos ânimos exaltados, Alefy apoderou-se de uma faca e desferiu um golpe superficial nas costas de Antônia. Determinada a se defender, Antônia entrou em luta corporal com Alefy, conseguindo tomar a faca e ferindo-o no abdômen, expondo suas vísceras. Após a ação, a autora do crime permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra de suporte avançado, para prestar atendimento às vítimas. A ambulância 01 socorreu Alefy, que estava em estado grave devido à exposição das vísceras, encaminhando-o ao Pronto-Socorro de Rio Branco. A ambulância 06 atendeu Antônia, que recebeu atendimento inicial no local e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

Policiais Militares do 1° Batalhão coletaram informações e prenderam Alefy em flagrante. Após receber alta médica, ele deverá ser encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

O caso será investigado pela Polícia Civil.