Carreta apresenta problema mecânico em ladeira e fica atravessada em avenida

Uma carreta apresentou um problema mecânico ao tentar subir uma ladeira, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e ficou presa. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, 25.

Segundo informações publicadas em redes sociais, a carreta subia uma ladeira na avenida Lauro Muller, no bairro João Alves, quando perdeu potência. Ao perceber que o veículo começava a descer de ré, o motorista atravessou a carreta no canteiro central da avenida, impedindo que o veículo descesse toda a ladeira e um potencial acidente maior. Minutos depois, com o auxílio de uma empilhadeira, o caminhão acidentado foi descarregado.

Não há informações sobre feridos.