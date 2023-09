Carregamento de equipamentos agrícolas roubados em RO é apreendido no Acre

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC) apreendeu nessa quinta-feira (28) um veículo e diversos equipamentos agrícolas que haviam sido roubados em Nova Califórnia, estado de Rondônia.

Inicialmente, o veículo chamou atenção dos policiais pela quantidade de carga nos bancos. O condutor não acatou a ordem de parada e conseguiu fugir pela mata fechada.

Os detalhes são os seguintes: em Rio Branco a equipe da PRF no posto da BR 364 observou um motorista de um veículo transitando na rodovia federal com vários equipamentos no interior do automóvel.

Todos os bancos do veículo estavam ocupados com as mercadorias, inclusive restringindo o espaço e a visibilidade do motorista. Em função disso, os policiais ordenaram parada ao condutor que desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade. De imediato, os PRFs deslocaram-se de viatura para abordar o fugitivo. Após vários quilômetros percorridos, o motorista realizou manobra brusca e continuou a fuga por uma estrada vicinal, conhecida por “ramal”.

Em seguida, o homem abandonou o veículo e correu a pé pela mata densa. A equipe PRF também entrou na vegetação, mas mesmo com várias buscas no local, não conseguiu localizá-lo. Dentro do veículo, foram apreendidos 11 motosserras, 6 roçadeiras, alicates e tesouras, dentre outros.

Durante as apurações, foi confirmada a ocorrência de furto qualificado em uma loja, no distrito da capital de Rondônia. “O veículo e as mercadorias furtadas foram encaminhados para a autoridade judiciária para as investigações e procedimentos cabíveis.”, informou a PRF.