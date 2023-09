Candidato a conselheiro tutelar chama mulheres de ‘macacas’ no interior do Acre

O candidato a conselheiro tutelar no município de Porto Walter, identificado como Uelesson Silva, conhecido pelo Brocador, causou indignação nas mulheres do município de Porto Walter ao escrever em um grupo de mensagens que no local as mulheres “são todas macacas, acalhadas (sic) e seringueiras”.

Ele se refere às mulheres do município dessa forma em conversa num grupo de WhatsApp do município chamado Peladeiros de PW.

A vereadora de Porto Walter, Cleide Silva, que também é presidente do Conselho Municipal da Mulher, recebeu o print da conversa e diz que foi procurada por várias mulheres, que como ela, ficaram revoltadas e indignadas.

Para ela, o fato de o homem ser candidato a conselheiro tutelar torna a situação ainda mais grave.

“Esse cidadão tem uma mãe e uma namorada aqui de Porto Walter e ele diz que todas as mulheres daqui são macacas. E se ele não respeita as mulheres daqui, como Conselheiro Tutelar respeitará as crianças?”, questiona a parlamentar.

Quinze candidatos disputam as 5 vagas de Conselheiro Tutelar no município de Porto Walter.