Bolsonaro se recupera após ser submetido a duas cirurgias em hospital de São Paulo

Jair Bolsonaro (PL) está na sala recuperação após se submeter a dois procedimentos cirúrgicos na manhã desta terça-feira (12). A informação foi confirmada pelo advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, pelas redes sociais.

O ex-presidente entrou no centro cirúrgico do Hospital Vila Nova Star, no Itaim, zona sul da capital paulista, pouco antes das cinco da manhã e, segundo boletim médico, realizou três procedimentos: septoplastia (correção de desvio de septo), turbinectomia (remoção de parte das conchas nasais) e uvulopalatofaringoplastia (remoção das amígdalas e de fragmentos do palato mole).

Havia uma expectativa da própria equipe de Bolsonaro de que ele faria ainda uma correção de hérnia de hiato e outra das alças intestinais. No entanto, os médicos não realizaram esses procedimentos.

Essa seria a sexta vez que Bolsonaro se submeteria a procedimentos cirúrgicos abdominais desde que levou uma facada durante a campanha presidencial de 2018.

“Ela tá com refluxo, tá com soluço, tá com dificuldade de digestão, com a barriga inchada”, explicou Wajngarten esta segunda-feira (11), em frente ao hospital.

No mês passado, o ex-presidente foi submetido à coleta de exames laboratoriais e fez ultrassom de abdômen total no mesmo hospital, em São Paulo. Ele passou por exames como tomografia, colonoscopia, endoscopia e uma prova de função pulmonar.