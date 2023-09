Bolsonaristas presos pela Interpol no Paraguai são transferidos para Brasília

Max Pitangui, Rieny Munhoz e Wellington Macedo foram presos em operaçãoDivulgação/Polícia do Paraguai

Os três bolsonaristas presos na tarde de quinta-feira (14) no Paraguai foram transferidos, na tarde desta sexta-feira (15), para Brasília.

Eles estavam em Foz do Iguaçu (PR). O avião com o trio desembarcou na capital federal por volta das 15h30, e eles foram levados para o Complexo da Papuda.

São eles: Wellington Macedo, condenado por tentativa de ataque à bomba no aeroporto de Brasília, na véspera do Natal do ano passado; Max Pitangui, natural do Espírito Santo, que se mudou para o Paraguai após ter mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF); Rieny Munhoz, também foragida da PF pelos atos antidemocráticos.

A CNN teve acesso a um ofício que mostra que os investigados foram chamados para comparecer pessoalmente nesta quinta-feira na sede do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) para tratar do pedido de asilo no país.

O órgão é responsável por aceitar ou não pedidos de refúgio no país. Ao sair do prédio, os três foram presos.

A CNN apurou que policiais dos dois países, nessa operação internacional, tentaram prender também Oswaldo Eustáquio e Salomão Vieira de Jesus, mas eles não foram localizados.

Salomão de Jesus não foi ao Conare porque estaria doente. Já Oswaldo Eustáquio estaria na Isla Margarita, local que só tem acesso de barco ou avião de pequeno porte.

A reportagem não localizou a defesa dos investigados.