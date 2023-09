BNDES aprovou financiamento de US$ 778 milhões para a Embraer exportar aviões

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou, nesta terça-feira (26), que o Banco aprovou um novo financiamento para a Embraer fornecer 14 aeronaves para a companhia aérea norte-americana Republic Airways.

“Ano passado a Embraer exportou 9 aeronaves. Eu agora estou anunciando publicamente que estou exportando mais 14. Um valor total de 778 milhões de dólares de financiamento do BNDES. Nós tivemos ao longo da história um avanço extraordinário, foram 1287 aeronaves exportadas financiadas pelo BNDES”, afirmou Mercadante.

A fala ocorreu durante o primeiro dia do seminário “4ª Revolução Industrial: desafios para a Defesa, Segurança e Desenvolvimento Nacional”, promovido pelo BNDES na sede do Banco, no Rio de Janeiro.

O evento abordou estratégias para fortalecer a indústria da defesa, setor que atualmente gera 2,9 milhões de empregos diretos e indiretos, cerca de 2,2% dos empregos formais, o que representa 4,8% do PIB brasileiro.

Durante o evento, Mercadante também sugeriu a criação de uma comissão permanente da Defesa junto ao BNDES e a criação de estatais para coordenar investimentos com militares.

“Nós precisamos repensar a estrutura jurídica institucional do complexo econômico do ministério da Defesa. Nós precisamos avançar. Acho que nós precisaríamos criar uma ou três do que eu chamaria de empresas nacionais estratégicas de defesa. Seria uma holding do complexo. Se não houver modernização da legislação, não tem agilidade nem eficiência para fazer uma entrega mais rápida e melhorar a qualidade do serviço. E buscar créditos. Nós precisamos abrir um novo caminho, por isso o BNDES tá aqui”, disse o presidente do BNDES.

Também participaram do encontro o ministro-chefe GSI da Presidência da República, General Marcos Antonio Amaro dos Santos, e o ministro da Defesa, José Múcio.

Amaro anunciou que o Governo vai enviar, até o fim de outubro, o projeto de lei para criar a Agência Nacional de Segurança Cibernética. Também deve ser criada a Política Nacional de Segurança Cibernética.

“Nós pretendemos que até o final do mês de outubro sejam apresentados a Política Nacional de Segurança Cibernética, definida por meio de um decreto, e também o Projeto de Lei para a criação da Agência Nacional de Segurança Cibernética, a ser encaminhada ao Congresso Nacional”, afirmou o ministro.

Já o ministro da Defesa José Múcio afirmou que o valor total de exportações autorizadas em 2023 alcançou US$ 1,1 bilhão (R$ 5,48 bilhões), o que já representa 60% do total de exportação de todo o ano passado.

Após o evento, o ministro da Defesa falou com a imprensa e disse que, em 2022, a Embraer vendeu US$ 628 milhões (R$ 3,13 bilhões) – contra US$ 1 bilhão (R$ 4,98 bilhões) em 2023.

Múcio informou que tenta expandir as vendas e deve ir à Suécia em outubro para tentar negociar a venda de três aviões KC-390.

O ministro disse que a Suécia está exigindo que ele vá. Hungria e Áustria também apresentaram interesse, segundo o chefe da Defesa.