Bia Haddad Maia sofre acidente em box de banheiro e desiste do torneio WTA 1000

A tenista Bia Haddad Maia sofreu um acidente no banheiro do hotel em que estava hospedada em Guadalajara, no México. Na noite deste domingo (17), a porta do box do banheiro do quarto dela estourou e os estilhaços feriram as mãos da brasileira.

Ela precisou ir ao hospital para tratar os ferimentos e levou pontos em ambas as mãos.

Por conta do acidente, Bia desistiu WTA 1000 mexicano. Ela estrearia na competição nesta segunda (18), contra a norte-americana Danielle Collins.

Agora, a tenista retornará para o Brasil, onde continuará o tratamento em casa. Ainda não há previsão de retorno às quadras.