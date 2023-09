Beyoncé pede que fãs usem roupas prata em show e impulsiona negócios nos EUA

The Queen, mais conhecida como Beyoncé, tem um dress code em mente para os frequentadores dos shows da turnê Renascentista que frequentavam sua “House of Chrome”, como ela descreveu seus shows.

A superestrela fez um pedido de última hora em seu site em 23 de agosto para usar prata na Renaissance Tour em homenagem ao seu aniversário – 4 de setembro – fazendo com que os fãs corressem para os pequenos empresários.

Comparando a semana de 14 a 21 de agosto, a Etsy (plataforma nos Estados Unidos que reúne pequenos varejistas) relatou um aumento de 25% nas pesquisas por chapéus disco e um aumento de 25% nas pesquisas por blusas, espartilhos ou tops prateados.

O TMZ e The New York Times relataram anteriormente o aumento nas vendas da Etsy impulsionado por Beyoncé.

Tudo começou com um apelo à ação online no início da temporada de Virgo, que vai de 23 de agosto a 22 de setembro, e é o signo astrológico de Beyoncé. A cantora postou em seu site.

“Essa turnê tem sido uma alegria e, à medida que nos aproximamos do último mês, meu desejo de aniversário é comemorar com vocês vestindo suas mais fabulosas roupas prateadas no show das 8h23 às 9h22”, acrescentando que todos irão “ cercar-nos de uma bola de discoteca humana brilhante todas as noites.”

Os “ gastos de vingança ” pós-pandemia em experiências como a turnê Renaissance de Beyoncé e a turnê Eras de Taylor Swift impulsionaram a economia neste verão, e os artesãos estão colhendo os benefícios – especialmente aqueles que oferecem produtos brilhantes, como joias de discoteca, chapéus de cowboy deslumbrantes e óculos de sol brilhantes.

“A temporada de Virgo está chegando”, escreveu VenuezNVibez na descrição de seu leque com tema Beyoncé, e é por isso que os clientes devem fazer o pedido agora “se quiserem aproveitar a experiência completa que a Rainha está servindo”.

Os vendedores da Etsy que falaram com a CNN descreveram mensagens “desesperadas” e ofertas para pagar mais pelo frete rápido depois que Beyoncé divulgou o anúncio surpresa dias antes de alguns shows.

Na maior parte, Erin Fritts, proprietária da loja Etsy EverwindCreationss em Charlotte, Carolina do Norte, disse que conseguiu enviar a mercadoria no dia seguinte e durante a noite, se necessário.

Vendas sem precedentes

Em um momento crucial de cada show, Beyoncé balança o pulso e mostra seu leque preto de mão. A multidão agita seus próprios produtos no ar – muitos deles potencialmente comprados de vendedores locais do Etsy.

Fritts vende cerca de cinco a oito leques holográficos de prata por dia. Antes da turnê, eram cerca de três horas. Ela encontrou um material holográfico e iridescente e está estocando para seu fabricante.

“Ver Taylor Swift e Beyoncé alimentando todos esses compradores de pequenas empresas é ótimo, honestamente”, disse Fritts.

Ela notou um aumento nas vendas para os fãs de prata na época em que Beyoncé solicitou trajes prateados, lendo resenhas e mais resenhas de participantes do show que os usaram na turnê. Fritts então inseriu a turnê da Renascença na descrição do produto para atingir o público-alvo.

Funcionou.

“Eu não os vi se tornando meu best-seller, muito menos meu best-seller de longe, por causa de algo tão aleatório como uma turnê”, disse Fritts.

Os fãs portáteis, juntamente com o álbum e a turnê Renaissance, inspiram-se na cultura Ballroom , uma subcultura LGBTQ+ negra e latina que tem raízes nas drag queens que organizam competições de concursos em “bailes”. O cenário do baile é construído com “casas”, que funcionam como famílias alternativas para aqueles que poderiam ser excluídos das suas, onde os competidores desfilam na passarela ou disputam prêmios em dinheiro e troféus, disse Sydney Baloue, historiadora, escritora e artista de salão de baile.

Os frequentadores dos shows estão se vestindo bem, ampliando a cultura e apoiando os pequenos negócios.

“Beyoncé colaborou com tantas pessoas que faziam parte dessa cultura”, disse Baloue. “Ela adicionou seu próprio talento a isso. E permitiu que tantas pessoas novas que, de outra forma, não teriam conhecimento ou mesmo curiosidade sobre este mundo, tivessem acesso à cultura.”

Concertos quentes de verão

A popularidade dos fãs também se deve a uma razão prática. Beyoncé e Swift estão lotando espectadores em estádios ao ar livre. O calor extremo da Flórida ao sudoeste e à Califórnia pode ser uma experiência desconfortável para os participantes – e uma oportunidade de marketing para pequenas empresas.

Os leques acontecem especialmente nos meses de verão, disse Fritts.

Tracy Swank, dona do SwazzleStudio em Baltimore, primeiro desenhou óculos de sol para ela e sua sobrinha. À medida que mais amigos assistiam aos shows de Beyoncé e Swift sob o sol implacável, eles também solicitaram óculos de sol, o que acabou levando a uma loja Etsy.

Para a base de fãs de Beyoncé, conhecida como Beyhive, Swank criou óculos pretos e amarelos adornados com uma abelha. Essa demanda foi rapidamente substituída por tons prateados deslumbrantes no início deste mês, após o anúncio prateado de Beyoncé. Até agora, Swank ganhou US$ 800 com a venda desses óculos.

Os acessórios são importantes, desde botas de cowboy até brincos. Um fornecedor é DaKeitha Bennett, que dirige DMoniqueDesigns no Etsy de Flint, Michigan. Ela está ficando sem brincos de prata “Cuff It” (depois da música) pelo menos uma vez por semana depois de colocar cerca de 20 a 30 pares.

“Sou fã de Beyoncé desde que existia uma Beyoncé”, disse Bennett, acrescentando “é simplesmente incrível ver que ela tem esse tipo de influência (nas vendas)”.