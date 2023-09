Alemanha tem protesto pelos direitos de pessoas que se identificam como cachorros

Cerca de 1.000 pessoas que adotam comportamentos e características caninas como parte de sua identidade pessoal se reuniram na estação ferroviária de Potsamer Platz, em Berlim, na Alemanha, em protesto pelos direitos de pessoas que se identificam como cães, de acordo com informações do “New York Post”.

No encontro, que aconteceu na terça-feira (19), as pessoas aparecem se comunicando através de uivos e latidos uns para os outros. Imagens do momento inusitado viralizaram nas redes sociais.

centenas de pessoas que se identificam como cachorros se juntaram em uma estação de trem em Berlin para protestar pelos direitos de pessoas que se identificam como cães.

o evento foi organizado pelo grupo "Canine Beings".

🐕🐕🐕 pic.twitter.com/U59nzBvF3e

— the news (@thenews_br) September 21, 2023



O registro gerou dezenas de reações dos internautas, com algumas pessoas expressando apoio e curiosidade, enquanto outras zombaram e criticaram os participantes.

“Vem meteoro”, “Mandem minha nave, quero subir” e “Bom, melhor que se identificar com cobras”, são alguns que ainda podem ser visualizados.

Homem japonês se “transforma” em cão

A incomum convenção dedicada aos humanos que se identificam como cães segue o padrão viral de Toco, um homem japonês que concretizou seu sonho de viver como um cão, após adquirir um traje hiper-realista por cerca de R$ 70 mil.

Ao desfilar pelas ruas, o japonês atraiu olhares do público – que parou para fazer carinho e tirar fotos com ele – além, claro, dos próprios cachorros. Um deles, acompanhado por um casal, chegou a se assustar com a presença do collie.

O passeio de Toco foi acompanhado por uma equipe da emissora de TV alemã RTL. O vídeo publicado no canal do japonês no YouTube, “Eu Quero Ser um Animal”, ultrapassa um milhão de visualizações.