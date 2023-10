Bebedeira entre “amigos” quase termina em morte no 2° Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

Alan Marques de Oliveira, de 34 anos, foi agredido com socos e ferido com uma facada na noite deste sábado, 30, durante um bebedeira no Posto Correntão na BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Alan estava bebendo com um “amigo” no local, quando começaram uma discussão. Irritado o autor do crime, começou a agredir Alan com socos na face e testa e depois em posse de uma faca desferiu um golpe que atingiu a lateral do abdômen da vítima. Mesmo ferido, Alan Marques ainda conseguiu correr até a uma farmácia situada nas proximidades da corrente na Via Chico Mendes e pediu ajuda a populares. O criminoso fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Alan ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local do crime, colheram informações a respeito do autor e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, porém, ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.