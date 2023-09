Barra de aço na rua fura o pé de adolescente no Tancredo Neves

Uma adolescente de 15 anos sofreu um grave ferimento no pé quando saiu para encomendar uma pizza na noite desse domingo, na rua Antônio Jucá, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a jovem já estava retornando para casa quando tropeçou em um vergalhão que estava exposto na rua e por pouco não perfurou o pé esquerdo.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para socorrer a adolescente, que foi encaminhado até Pronto-Socorro de de Rio Branco com o vergalhão no pé esquerdo. Apesar do ferimento, a jovem mantém estado de saúde estável.

Vergalhão é uma barra de aço com superfície nervurada, obtida por laminação a quente de tarugos de lingotamento contínuo e utilizado em armaduras para concreto armado, para serem usadas na construção de elementos de sustentação, como pilares e vigas.