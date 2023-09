Bancos, INSS e Correios: confira o que abre e o que fecha no feriado da Independência

Alguns serviços terão seu funcionamento alterado nesta quinta-feira (7) devido ao feriado nacional de 7 de setembro, quando será celebrado os 201 anos da Independência do Brasil. Agências bancárias, dos Correios, da Previdência e bolsa de valores são alguns dos que têm mudanças no atendimento ao público.

Como a data é um feriado previsto por lei federal, serviços públicos fecham ou funcionam com horários reduzidos, com exceção das redes de saúde estaduais.

Confira a seguir o que deve fechar e abrir no feriado:

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial no dia da Independência, ou seja, na quinta-feira (7). No entanto, os canais digitais e remotos estarão disponíveis, como sites e aplicativo, informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Na sexta-feira (8) as agências abrem normalmente.

As contas de consumo, como água, energia e telefone, e os carnês com vencimento no dia 07 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, na sexta-feira (8).

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, destaca a Febraban.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

Agência do INSS

Além dos bancos, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão ficar fechadas neste 7 de setembro.

As pessoas podem acessar alguns serviços do INSS pelo aplicativo e site “Meu INSS”, como o requerimento de benefícios, emissão de extratos, cumprimento de exigências e agendamento para atendimento presencial.

A Central Telefônica 135 também não vai funcionar na data para atendimento humano, mas é possível navegar pelos serviços automatizados, nas opções do menu inicial na Unidade de Resposta Audível (URA).

Correios

As agências de Correios também não vão funcionar no feriado, mas retomam com o funcionamento normal na sexta-feira (8).

No dia do feriado, a Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível pelos seguintes meios:

Site;

Atendimento automatizado (telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100);

Chat ( https://www.correios.com.br/ ).

Bolsas

De acordo com o calendário da B3, a bolsa de valores brasileira não terá para negociações nesta quinta-feira (7).

As negociações voltam na sexta-feira (8), sem haver emenda.

Já as Bolsas de Nova York e as Bolsas Europeias funcionam normalmente no feriado, com horário do pregão das 10h40 às 17h (horário de Brasília) e 3h da manhã e 12h30 (de Brasília), respectivamente.