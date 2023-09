Banco do Brasil e Caixa anunciam redução de juros após corte na Selic; confira o que muda

O Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal anunciaram na quarta-feira (20) a redução das taxas de juros de diversas linhas de crédito ofertadas pelos bancos.

Entre as principais linhas beneficiadas está a de crédito consignado, com destaque para o do INSS no BB. Além disso, a Caixa estendeu o prazo de pagamento da linha de capital de giro para micro e pequenas empresas em até 60 meses.

A maioria das reduções passa a valer em ambos os bancos a partir desta quinta-feira (21). Para as pessoas jurídicas no BB, os novos valores entram em vigor a partir de sexta-feira (22).

As medidas vêm após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) em reduzir a taxa básica de juros para 12,75% ao ano. O corte na Selic atendeu as expectativas de que o Copom manteria a proporção de redução em 0,5 p.p.

Confira principais mudanças

Banco do Brasil

No BB, a variação pode chegar a 0,04% (4 bps) ao mês dependendo da linha de crédito.

Para pessoas físicas, os principais destaques ficam com as linhas de:

•Crédito consignado para o setor público e INSS

•Financiamento de veículos;

•Automático;

•Salário;

•Benefício;

•Renovação;

•13º Salário;

•Cartão de crédito.

O consignado para setor público passa a contar com taxas de juros a partir de 1,19% ao mês. Enquanto o crédito estruturado foi a 1,21%.

O consignado do INSS varia entre 1,71% e 1,85% ao mês, caindo 4 bps.

As micro e pequenas empresas (MPE) terão redução nas taxas das linhas de:

•Desconto de títulos;

•Capital de giro;

•Conta garantida;

•E outros produtos.

A proporção da redução vai variar em função do relacionamento do Banco com o cliente.

Caixa Econômica Federal

Na Caixa, a taxa média de juros do consignado passa a ser de 1,55%, caindo 0,06%.

Para as MPEs, a CEF oferece capital de giro a partir de 0,99% ao mês, corte de 0,22 p.p. na comparação com a taxa anterior. Além disso, passam a contar com prazo estendido no pagamento dessa linha, cujos recursos podem ser utilizados para:

Compra de estoque;

Adequação do fluxo de caixa;

Pagamento do 13º dos funcionários;

E outras necessidades, sem destinação específica.

Já para as médias e grandes empresas, as reduções foram realizadas nas linhas de capital de giro Crédito Especial Empresa, que passa a operar com uma taxa média de CDI + 0,25% ao mês, redução de 10% na comparação com a taxa anterior de CDI + 0,28%.