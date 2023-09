Avião da Policia Federal transfere membros do CV para fora do Acre

Lideranças da facção criminosa Comando Vermelho que estavam detidas no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, sendo responsáveis pela rebelião e morte de membros rivais do Bonde dos 13 que ocorre em julho deste ano, estão sendo transferidos do Acre para uma unidade penitenciária fora do Estado na manhã desta quarta-feira, 27. Uma grande escolta foi montada por policiais militares, civis e federais para transportar os detentos da unidade prisional até o Aeroporto Internacional da capital.

Um avião da Polícia Federal que chegou nesta terça-feira, 26, na capital, trazendo agentes federais é o responsável por transportar esses detentos. O local para onde esses presos devem ser levados será revelado em entrevista coletiva que deverá ocorrer ainda hoje.

Dois meses já se passaram quando ocorre a rebelião no Antonio Amaro que resultou na morte de cinco detentos do Bonde dos 13 e até então a Polícia Civil não concluiu as investigações. O prazo inicial das investigações era de 30 dias.