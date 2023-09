Atlético-MG se aproxima de acordo para ter maior patrocínio máster de sua história

Conforme noticiou a Itatiaia na semana passada, o Atlético-MG trabalha nos bastidores para ter o maior patrocínio máster de sua história a partir de janeiro. Nesta quinta-feira (28), a reportagem apurou detalhes do novo acordo.

Primeiramente, foi confirmada a informação trazida pelo jornalista Héverton Guimarães de que tudo caminha para renovação com a Betano. Com sede em Atenas, na Grécia, a empresa do ramo de apostas esportivas é parceira do Alvinegro desde 2021.

Tendo a PixBet como principal concorrente no momento, a atual dona do patrocínio master do Galo pagará mais ao clube para estender o vínculo, válido até dezembro de 2024.

A outra interessada fez oferta de R$ 29 milhões anuais e se dispôs a pagar uma possível multa por quebra de contrato.

De acordo com uma fonte, o novo vínculo com a Betano renderá ao Atlético-MG mais de R$ 120 milhões, em quatro anos de contrato. Isso daria cerca de R$ 30 milhões por temporada. Há a expectativa que este montante possa chegar a até R$ 32 milhões.

Atualmente, o contrato entre as partes rende ao Galo pouco menos de R$ 20 milhões por ano.