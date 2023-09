Ataque à base da Rússia no Mar Negro deixa dezenas de mortos e feridos, diz Ucrânia

“O trabalho ousado e meticuloso das Forças de Operações Especiais permitiu-lhes atingir o quartel-general da Frota do Mar Negro ‘a tempo e com precisão’ enquanto os chefes da Marinha Russa se reuniam na cidade temporariamente ocupada de Sebastopol”, afirmou no comunicado.

“Os dados foram transmitidos à Aeronáutica para ataque. Os detalhes do ataque serão revelados assim que for possível. O resultado são dezenas de ocupantes mortos e feridos, incluindo a liderança sênior da frota”, dizia o comunicado.

Acrescentou: “Estamos avançando!”

Importância estratégica e simbólica

Nenhum detalhe adicional ou qualquer evidência sobre vítimas específicas entre a Frota Russa do Mar Negro foi até agora fornecido pela Ucrânia.

Até o momento, o Ministério da Defesa da Rússia apenas disse que um soldado russo estava desaparecido após o ataque com mísseis de sexta-feira (22). Autoridades locais disseram que os mísseis deixaram o quartel-general naval danificado, destroços espalhados a centenas de metros de distância.

O incidente foi o mais recente de uma série de ataques contra instalações russas na Crimeia.

Os ucranianos atingiram um campo de aviação militar russo em Saky, degradaram as defesas aéreas russas na costa noroeste e realizaram um ataque com mísseis à principal doca seca e instalação de reparação naval em Sebastopol, paralisando um submarino de ataque e um navio de desembarque.

O ataque a Saky causou “danos não especificados, mas graves” no campo de aviação, segundo fontes dos Serviços de Segurança da Ucrânia (SBU).

Na sequência do ataque de sexta-feira, o Secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Oleksii Danilov, alertou que a Frota Russa do Mar Negro poderia ser “fatiada como um salame” em potenciais ataques futuros.

Existem muitas razões para a Ucrânia atacar a Crimeia. É politicamente um sinal de que, apesar do lento progresso nas linhas da frente na sua contra-ofensiva, a Ucrânia ainda pode infligir sérios danos aos militares russos. Alvos como a ponte da Crimeia têm um valor simbólico considerável, bem como um propósito estratégico.

Faz também parte de um esforço mais amplo — na Crimeia, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk — para atingir os centros russos de logística, combustível, manutenção e comando, a fim de comprometer sua capacidade de abastecer as linhas da frente.