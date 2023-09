Brasileiro foragido nos EUA é visto de “aparência renovada”

Danelo Cavalcante, o assassino brasileiro condenado que escapou de uma prisão na Pensilvânia, foi visto durante a noite de sábado (9).

Segundo a polícia estadual, o fugitivo “mudou de aparência”. As buscam chegam ao 11º dia.

“Ele agora está barbeado e vestindo um moletom com capuz amarelo ou verde, boné de beisebol preto, calças verdes de prisão e sapatos brancos”, disse a Polícia Estadual da Pensilvânia em um comunicado na manhã de domingo (10).

Acrescentou o comunicado que ele foi localizado no norte do condado de Chester, perto de Phoenixville, cerca de 40 quilômetros a nordeste da prisão de onde ele escapou em 31 de agosto.

Cavalcante, de 34 anos, também estaria dirigindo uma van Ford Transit branca 2020 com placa da Pensilvânia, segundo a polícia. A van foi roubada de uma fazenda leiteira local, disse o Ministério Público do Condado de Chester.

Quase 400 policiais se juntaram à operação de busca 24 horas por dia.

O avistamento de sábado é apenas o mais recente. O tenente-coronel da polícia George Bivens, que está liderando a busca, disse aos repórteres na sexta-feira que houve “provavelmente oito ou nove” outros avistamentos desde a fuga de Cavalcante.

Dois avistamentos na sexta-feira (8) foram confirmados dentro do perímetro geral, onde equipes táticas, cães K-9 e um helicóptero estão vasculhando em busca de qualquer sinal do fugitivo, de acordo com o policial da Polícia Estadual da Pensilvânia, James Grothey.

A fuga de Cavalcante ocorreu cerca de duas semanas depois de ele ter sido condenado por homicídio pelo assassinato de sua ex-namorada, Deborah Brandão, 33, em 2021, no condado de Chester.

As autoridades disseram que Cavalcante esfaqueou Brandão 38 vezes na frente de seus dois filhos, que agora estão sob os cuidados de sua irmã.

Cavalcante também é procurado por um caso de homicídio de 2017 no Brasil, disse um funcionário do US Marshals Service.

A fuga foi capturada em vídeo de vigilância, mas não foi vista nem relatada pelo guarda da torre de plantão. As autoridades o demitiram na quinta-feira (7) passada, disse uma fonte com conhecimento da decisão à CNN.