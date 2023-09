Argentina segue no topo do ranking da Fifa e Portugal rouba vaga da Itália; veja o top 10

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (21) uma nova edição do seu ranking masculino de seleções. Atual campeã do mundo, a Argentina de Lionel Messi segue no topo da lista, à frente de França e Brasil, que integram o grupo das três primeiras.

A única mudança com relação ao ranking anterior foi o salto de Portugal da 9ª para a 8ª colocação, ultrapassando a Itália.

Veja o top 10 do ranking de seleções da Fifa

1.Argentina: 1851.41 pontos 2.França: 1840.76 pontos 3.Brasil: 1837.61 pontos 4.Inglaterra: 1794.34 pontos 5.Bélgica: 1792.64 pontos 6.Croácia: 1747.83 pontos 7.Holanda: 1743.15 pontos 8.Portugal: 1728.58 pontos 9.Itália: 1727.37 pontos 10.Espanha: 1710.72 pontos