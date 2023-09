Após o baixista Mingau ser baleado, SBT cancela gravações do The Noite

O SBT cancelou as gravações do programa The Noite com Danilo Gentili desta segunda-feira (4/9) após o baixista Mingau ser baleado na cabeça. O instrumentista é integrante do Ultraje a Rigor, grupo que faz parte do elenco do programa.

Durante esta segunda-feira, a equipe do programa vai se reunir para ver como será o planejamento para os próximos dias e definir se as entrevistas marcadas serão mantidas. O que estava programado para esta segunda-feira será substituído por gravações reservas.

Mingau segue internado

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, segue em estado grave após ser baleado na cabeça na noite desse sábado (2/9), em uma praça dominada por uma facção criminosa em Paraty (RJ). Segundo o boletim médico, emitido pelo Hospital São Luiz Itaim, o músico está intubado e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral, conhecido como “Mingau”, segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica. O quadro clínico permanece grave”, afirma a nota.

No domingo (3/9), o baixista passou por uma cirurgia de emergência que durou mais de 3 horas. “O procedimento durou cerca de 3h30. O quadro clínico é grave, e o paciente seguirá aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica”, afirmou o hospital.

