Antony volta para a Inglaterra em meio a acusações de agressão à ex-namorada

O atacante Antony, do Manchester United, está de volta à Inglaterra após passar um tempo no Brasil em meio a acusações de agressão à ex-namorada, a influenciadora e DJ Gabriela Cavallin.

O jogador foi afastado do clube inglês no dia 10 de setembro, em acordo com o United, para resolver questões ligadas às acusações que recebeu de Gabriela e de outras duas mulheres. Uma delas, inclusive, retirou a queixa que tinha feito contra o jogador.

Segundo o diário “The Sun”, Antony foi visto no aeroporto de São Paulo nesta terça-feira (26), preparando-se para embarcar em direção a Manchester. Ele teria concordado em se encontrar com a polícia e até mesmo entregar o celular às autoridades para cooperar com as investigações, conforme noticiou o “The Times”.

Antony havia retornado ao Brasil para participar das partidas da Seleção Brasileira contra Bolívia e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas acabou sendo desconvocado devido às acusações de agressão.