Antony é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por agressão contra ex-namorada

Convocado por Fernando Diniz para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, o atacante Antony passou a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suposta agressão contra a ex-namorada Gabriela Cavallin, DJ e influenciadora de 23 anos. O inquérito policial foi instaurado pela 5ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Empresário do atleta, que atualmente defende o Manchester United, da Inglaterra, Júnior Pedroso se pronunciou sobre o caso por meio de um comunicado enviado à CNN.

“Estamos em silêncio porque existe um processo investigatório em uma delegacia de polícia em São Paulo. Estão sendo ouvidas várias pessoas que ela indicou como testemunha. O processo investigatório exige muita cautela para apurar os fatos com o máximo de cuidado possível. O Antony não vai se pronunciar enquanto a Justiça não der o seu parecer, que no nosso entendimento é desfavorável à Gabriela”, diz.

“O que se pode observar é que ela aparece na mídia sempre nos momentos que ela sabe que pode prejudicar o Antony. Como no dia da convocação para Seleção Brasileira e agora no momento da apresentação. Mas os fatos expostos são os mesmos que estão sendo tratados no processo investigatório”, completou Pedroso.

O portal UOL divulgou nesta segunda-feira (4) fotos, vídeos e prints de supostas conversas entre Antony e Gabriela que confirmariam a agressão.

Antony esteve no grupo que disputou a Copa do Mundo do ano passado, no Catar, e tem sido constantemente convocado para a Seleção Brasileira desde então, incluindo a convocação para as duas primeiras partidas do Brasil nas Eliminatórias.

No anúncio da lista que faria parte do grupo para os jogos contra Bolívia e Peru, o técnico Fernando Diniz revelou que Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, foi retirado da convocação após ter seu nome envolvido em uma investigação de apostas esportivas na Inglaterra.