Andressa Urach revela alto prejuízo financeiro após perfil do Instagram sair do ar

Andressa Urach conseguiu ter sua conta no Instagram de volta, nesta sexta-feira (22/9), após ela ter sido desativada devido as denúncias. Tal situação acabou gerando um grande prejuízo financeiro para a influenciadora.

“As quedas das minhas redes sociais tem me dado um prejuízo muito grande financeiro, mas elas estavam em análise e eu tinha que aguardar a posição do Instagram em relação a isso”, contou ela em um comunicado enviado à imprensa.

E para reverter a situação, Andressa Urach fez um ensaio fotográfico para anunciar um novo projeto que ela acredita que irá reverter o impacto em suas finanças.

“Tenho investido na área de empreendedora. Nesta empresa, tenho um sócio, o Anderson Nogueira. As pessoas podem esperar liberdade com este novo lançamento. Tem tudo a ver com a queda das minhas redes. Não posso falar muito ainda, mas haverá mais liberdade para os meus fãs e seguidores”, explicou.

Andressa Urach passou por cirurgia de emergência

Andressa Urach passou por mais uma cirurgia, no último sábado (16/9). Mas desta vez não foi estética. A ex-Miss Bumbum precisou ser internada de emergência, em uma unidade de saúde de Porto Alegre, onde foioperada.

A coluna descobriu, com exclusividade, que Andressa estava com pedra nos rins e, por isso, precisou passar pelo procedimento. O filho da loira, Arthur Urach, postou stories no Instagram, na última sexta-feira (15/9), contando que estava no hospital, mas não havia revelado com quem e o que estava acontecendo.

Por Metrópoles