Alysson Bestene e Bocalom se abraçam em evento da câmara e evitam falar de impasse no PP

O evento que celebra a comemoração aos 60 anos da Câmara Municipal de Rio Branco, protagonizou o primeiro encontro público entre o pré-candidato a prefeitura, secretário de governo Alysson Bestene e o atual prefeito do PP, Tião Bocalom nesta quinta-feira, 28, no Afa Jardim.

Antes do início da solenidade, Alysson e Bocalom concederam entrevistas e evitaram falar do ocorrido no último fim de semana, onde na ocasião, a executiva aclamou Bestene para a disputa eleitoral e ainda fez pedido de expulsão do gestor da capital.

Apesar de rivais politicamente, Bocalom e Bestene deram uma trégua e trocaram abraços e gestos de carinho com alguns sorrisos. Em seguida, ambos seguiram para o dispositivo de honra.