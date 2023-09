Almirante Almir Garnier delatado por Mauro Cid trabalhou por 45 dias no governo Lula

“Ao assumir o comando da Marinha, em 2021, cargo que ocupou a quase totalidade do meu tempo, solicitei a minha remoção dessa função no conselho da Camex, mas o senhor presidente decidiu pela minha continuidade”, disse o almirante se referindo a Bolsonaro.

“De igual forma, ao final do governo, novamente pedi para ser exonerado, como é normal, mas pelo jeito isso não ocorreu em tempo hábil no governo anterior e, no atual, levou um tempo mais do que razoável para ser efetivado”, argumentou.

Delação

O tenente-coronel Mauro Cid disse à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com a cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para discutir detalhes de um plano de golpe para não deixar o poder.

O encontro teria ocorrido quando Bolsonaro ainda estava na presidência, após as eleições do ano passado. A delação implica diretamente o almirante Garnier, ex-chefe da Marinha.

A informação, confirmada pela CNN, foi revelada primeiramente por O Globo e UOL na manhã da quinta-feira (21).

Segundo fontes com acesso à investigação, Cid detalhou uma reunião de Bolsonaro com a cúpula militar. No encontro, as Forças Armadas teriam sido consultadas sobre a possibilidade de uma intervenção militar.

A resposta do então comandante da Marinha, ainda segundo Mauro Cid, teria sido que as tropas estavam prontas para agir, apenas aguardando uma ordem dele. Já o comando do Exército não teria aceitado o plano.

A CNN tentou contato com o almirante Garnier e familiares dele, mas não obteve retorno.

A Marinha do Brasil divulgou uma nota à imprensa esclarecendo que “não teve acesso ao conteúdo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid” e “não se manifesta sobre processos investigatórios em curso no âmbito do Poder Judiciário”.

Os advogados de defesa de Jair Bolsonaro (PL) emitiram um comunicado alegando que o ex-presidente “jamais compactuou” com qualquer movimento ilegal.