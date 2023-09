Águas do Guaíba invadem a orla de Porto Alegre; cidade entra em alerta por ciclone

As águas do Rio Guaíba invadiram a orla em Porto Alegre, causando inundações na capital gaúcha nesta quarta-feira (27). A previsão para os próximos dias é de chuva e ventos fortes, inclusive com queda de granizo na região.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu uma série de alertas para o risco de inundação em diversas regiões do estado.

Setembro de 2023 já é o mês mais chuvoso da cidade de Porto Alegre desde 1916, quando começaram as medições regulares. Os cálculos foram feitos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Até a terça-feira (26), o Inmet havia registrado 413,8 mm de chuva na capital gaúcha. O número representa quase o triplo da média normal de precipitação da cidade para o mês de setembro, que é de aproximadamente 148 mm.

Um novo ciclone extratropical se forma na costa da região Sul do Brasil nesta quarta-feira (27), provocando temporais e reforçando a instabilidade do tempo no Rio Grande do Sul, segundo a MetSul Meteorologia.

Veja o avanço das águas do Guaíba sobre a cidade

🔴 AGORA | Guaíba avança sobre a cidade na zona Sul de Porto Alegre, onde não há sistema de contenção de cheias. Impressionantes imagens das câmeras da Prefeitura registram o Guaíba atingindo a Avenida Guaíba, em Ipanema. pic.twitter.com/yQ6ezw0NhN

A formação do fenômeno ocorre em função de uma área de baixa pressão que se deslocou da Argentina e do Paraguai para a região na terça-feira (26).

Segundo o Inmet, a Região Metropolitana de Porto Alegre está sob alerta amarelo de perigo potencial de tempestades na manhã desta quarta-feira (27). A previsão é de chuvas de até 50 mm e ventos de até 60 km/h, com risco de queda de granizo. O instituto também tem um aviso para a intensificação dos ventos costeiros na área.

Prefeitura fecha comportas do Guaíba

A Prefeitura de Porto Alegre determinou, na segunda-feira (25), o fechamento do sistema de comportas do rio Guaíba. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB), nas redes sociais.

“A medida leva em conta a previsão de mais chuvas no Rio Grande do Sul, além do vento Sul represando a água. A operação inicia nesta tarde pelos portões 3, do Tribunal de Contas, e 4, da Avenida Sepúlveda. Estamos acompanhando as medições e com as equipes mobilizadas para atuar conforme a necessidade”, escreveu o prefeito.