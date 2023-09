Água,frutas,cortinas e filtro solar: saiba como amenizar o calor em altas temperaturas

Diante de uma onda de calor sufocante, diversos locais do país podem registrar temperaturas históricas para esta época do ano, de acordo com a Climatempo. O alerta é de que o calor intenso pode, inclusive, representar riscos para a saúde da população.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso especial de nível laranja, que indica perigo, válido até as 18h do próximo dia 22. Segundo o Inmet, é possível que a situação piore após sexta-feira (22).

Em áreas das regiões Centro-Oeste e Norte, além do interior de São Paulo, especialmente, as temperaturas máximas devem passar dos 40°C. Na capital paulista, são esperadas temperaturas máximas acima dos 35°C a partir de sexta-feira.

Confira algumas dicas para lidar com o calor extremo:

Beba água

A água é essencial para a hidratação humana, regulando a temperatura corporal e ajudando no transporte de oxigênio, nutrientes e sais minerais.

De acordo com, Wendell Porter, professor emérito de engenharia agrícola e biológica da Universidade da Flórida, a temperatura da água não é relevante, porque o próprio organismo irá aquecê-la.

“Quando a pessoa sente sede já é um sinal de desidratação. Então temos que prestar bastante atenção. Um cálculo interessante para saber a quantidade de água a ser ingerida por dia é multiplicar cada quilograma do corpo por 0,035. Se a pessoa pesa 70 kg, por exemplo, basta multiplicar por 0,035”, sugere a nutricionista Gabriela Cilla.

Para quem tem dificuldade para consumir água, vale colocar despertadores e deixar garrafas próximas aos ambientes mais frequentados, recomenda Cilla.

Aposte em frutas, legumes e vegetais

Os alimentos in natura costumam ser as melhores opções para os dias quentes, porque possuem alto percentual de água.

Segundo informações do Ministério da Saúde, o “leite e boa parte das frutas contêm de 80% a 90% de água. Verduras e legumes cozidos ou na forma de saladas costumam ter mais do que 90% do seu peso em água. Um prato de feijão com arroz é constituído de dois terços de água”.

Cilla complementa a recomendação citando alguns dos alimentos mais ricos em água: “melancia, morango, maçã, laranja, por exemplo. Além de verduras verde-escuras, como pepino, couve-flor e brócolis”.

O consumo desses alimentos e de chás gelados também pode ajudar a aumentar a ingestão diária de líquidos para aqueles que têm dificuldade de beber água, explica a nutricionista.

Use ventiladores

Os ventiladores são aliados conhecidos dos dias quentes. Mas a dica é posicionar os equipamentos voltados para as janelas dos ambientes, de modo que o ar quente seja soprado para fora e substituído pelo ar frio.

Manter as janelas abertas nos momentos menos quentes ou sem incidência do Sol também ajuda na ventilação do ambiente, reduzindo a temperatura da casa.

Feche as cortinas

Se as janelas ficarem voltadas para a direção do sol de manhã à tarde, é importante fechar as cortinas ou persianas para “evitar que o sol entre diretamente na casa e aqueça (o) interior”, disse Porter.

As cortinas blackout — que bloqueiam a luz que vem de fora — podem ser ainda mais eficiente para isolar o ambiente e reduzir os aumentos de temperatura que aconteceriam durante o dia.

Dica extra: use filtro solar!

Embora não tenha como objetivo amenizar o calor, o filtro solar é indispensável para proteger a pele durante os dias mais quentes.

O Ministério da Saúde recomenda que os protetores solares sejam “aplicados 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplicados a cada duas horas ou após nadar, suar e se secar com toalhas”.

Para se proteger do sol também vale usar acessórios de verão, como chapéus, guarda-sóis, óculos escuros e camisas de mangas longas com proteção UV.