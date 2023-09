Agências de viagens e quiosque da rodoviária são invadidos por bandidos em Rio Branco

Pelo menos cinco estabelecimentos localizados na rodoviária Internacional de Rio Branco foram alvos de furtos na madrugada desta segunda-feira, 25, por criminosos.

Segundo o proprietário de um quiosque que pediu sigilo na identidade, um quiosque e quatro agências de viagens foram invadidos por bandidos por volta das 2 horas da manhã de hoje. “Um meliante foi flagrado pelas câmeras de segurança do prédio tentando arrombar quiosque de venda e algumas bilheterias de passagem. Tivemos danos materiais”, comentou.

Indignado com a situação, o homem revelou que a ação foi facilitada devido à falta de policiamento. “A prefeitura era pra manter o policiamento e tem dias que tem, outros não têm”, explicou.

A reportagem do ac24horas tentou contato com o responsável pela administração do local, mas, até o momento não obtivemos retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.