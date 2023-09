Adolescente morre após arma artesanal disparar enquanto ele olhava o cano

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental de arma de fogo em Alvorada, no sul do estado. No momento do incidente a vítima estava em casa junto com cinco crianças. Ele ainda foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu.

O caso foi registrado nesta quinta-feira (31) em uma casa na região central de Alvorada.



A Polícia Militar foi chamada por vizinhos que ouviram um disparo de arma de fogo na casa. Os militares encontraram o adolescente caído no chão da cozinha com uma lesão na cabeça e muito sangue no local. Uma ambulância foi chamada e levou o menor para o hospital, mas ele não resistiu.

O adolescente era sobrinho da dona da casa. Ao sair para o trabalho, a mulher tinha deixado a vítima e mais cinco crianças com idades entre 3 e 10 anos.

Segundo o relatório da PM, as crianças contaram que o adolescente estava olhando através do cano da arma para verificar se estava carregada. Foi quando houve o disparo e eles saíram correndo para a casa da vizinha.

A suspeita da polícia é de que a arma artesanal seria do filho mais velho da dona da casa. Os militares fizeram buscas por ele, mas não conseguiram encontrá-lo. O caso foi registrado na delegacia e a arma recolhida pela perícia.

O corpo do menor foi levado para o Instituto Médico Legal e liberado para a família.