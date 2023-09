ADEUS: Único bar focado no público LGBTQIA+ fecha as portas em Rio Branco

O empresário Gabriel Santos anunciou na noite desta quinta-feira, 21, o fechamento do único bar focado em receber o público LGBTQIA+ do Acre, o Recanto, em Rio Branco.

“Estes 2 anos e meio do Recanto no Acre foram incríveis, mas a jornada chegou ao fim. Tomo essa decisão com o coração apertado, mas com a sensação de dever cumprido. Conseguimos criar um espaço onde todos fossem aceitos e tratados com igualdade e respeito”, disse Gabriel no Twitter (X).

O Recanto no Acre serviu de modelo para Gabriel expandir a ideia e levar nome e conceito do estabelecimento até o nordeste do país. Este ano, o Recanto Jampa, em João Pessoa – PB, foi inaugurado e a proposta tem sido bem recebida, chegando a ser destaque nas mídias locais.

Já no Acre, o empresário fez reclamações quando, em junho, fiscais da Prefeitura de Rio Branco, acompanhados por policiais militares, fecharam o estabelecimento: “Se era isso que faltava para eu ir embora do Acre, não falta mais. A gestão do prefeito Bocalom aproveitou que estou em João Pessoa para fechar o Recanto, numa decisão totalmente arbitrária e absurda. Nunca vi isso na minha vida. Colocaram a cavalaria da PM dentro do meu bar”, afirmou Gabriel, à época dos fatos.

O empresário disse estar embarcando, em novembro, para João Pessoa, onde dará continuidade ao projeto de expansão de sua marca no nordeste. “O R (Recanto) sempre estará de portas abertas para vocês em algum lugar do Brasil”, finalizou.