Acusado de manter mulher em cárcere e maltratar criança é encontrado morto

O corpo de um brasileiro, que não teve o nome revelado, foi encontrado nessa quinta-feira, 29, em terras bolivianas na fronteira com o Acre.

O homem era acusado de maus-tratos a uma criança de quatro meses atendida no hospital de Xapuri e havia sido trazida da Bolívia.

Durante os trabalhos investigativos, foi identificado que o autor do delito era foragido do Presídio Francisco de Oliveira Conde e, além de ter praticado maus-tratos contra a criança e manter a namorada em cárcere privado, foi morto por desavenças em território boliviano.

Depois do trabalho investigativo e representação da Delegada de Polícia Civil do município de Xapuri, a Justiça acreana decretou a prisão temporária do responsável pelo homicídio, que apontou para investigadores brasileiros e bolivianos o local em que foi enterrado o corpo.

As diligências da Polícia Civil para localizar o corpo, além de contar com o apoio da Polícia Boliviana e do Corpo de Bombeiros de Xapuri, teve a participação dos policiais civis de Brasileia e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais – CORE.

“A cooperação entre o Poder Judiciário acreano, a Polícia Civil e a Polícia Boliviana, com o apoio do Corpo de Bombeiros, foi essencial para a localização do corpo da vítima”, pontuou Michelle Boscaro, Delegada de Polícia Civil de Xapuri.