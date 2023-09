Acusado de furtos é morto a tiros por facção criminosa no Ramal Bom Jesus

Ricardo Leite de Araújo, de 47 anos, conhecido como “Negão”, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 21, no quintal da casa onde morava com sua avó, uma idosa cega e cadeirante, no Ramal Bom Jesus, região do Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, Ricardo era foragido da Justiça e estava ameaçado de morte por uma facção criminosa, que atua na região.

Ele foi ameaçado porque estaria cometendo pequenos furtos no ramal, o que é proibido pela facção criminosa, que teria avisado que se ele roubasse algum morador, pagaria com a vida.

Negão teria quebrado a regra e homens da facção foram até sua casa e o chamaram no portão. Quando ele saiu, foi alvejado com vários tiros, que atingiram várias partes do corpo e inclusive na cabeça.

Os criminosos fugiram antes da chegada da Polícia. Os moradores chamaram socorro, mas quando a equipe do SAMU chegou ao local, a vítima já estava morta.

Segundo informações, dois filhos de Ricardo foram mortos no mesmo ramal no passado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP.