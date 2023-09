Acreano de 57 anos se enrosca em tarrafa e morre afogado em Fortaleza do Abunã, Rondônia

Foto: Folha do Acre/reprodução

Jairo Mesquita de Oliveira, de 57 anos, natural de Rio Branco (AC) morreu afogado nesse sábado, 9, em Fortaleza do Abunã (RO) e, por volta das 8:40h da manhã deste domingo, 10, seu corpo foi encontrado no rio, a cerca de seis metros de profundidade. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações, Jairo estava tarrafeando em uma área de pedras, na margem esquerda do rio, quando supostamente a tarrafa enroscou no fundo do rio. Para evitar que a água levasse a tarrafa, o pescador resolveu amarrá-la em uma poita feita com uma pedra dentro de um saco. Porém, no momento em que a poita, conhecido também como âncora, foi jogada na água, a corda acabou enroscando na perna dele e o arrastou para o fundo.

O pescador tentou se soltar, mas as águas estavam bastante agitadas, impossibilitando a manobra e infelizmente, Jairo não resistiu e acabou se afogando.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Porto Velho foi acionada e conseguiu resgatar o corpo a 6 metros de profundidade, na manhã deste domingo, dia 10. O IML de Porto Velho encaminhou a vítima até a sede para realização dos trabalhos periciais.