Acreana é presa ao tentar obter registro médico falso no Rio Grande do Sul

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante nesta sexta-feira, 15, na sede do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), ao tentar obter o registro de médica utilizando um diploma falso de Medicina.

A acusada é natural do Acre e, inclusive, possuía registro do Ministério da Saúde, do Programa Mais Médicos. A fraude foi identificada pelo setor da Secretaria Operacional do Cremers, responsável pela emissão de documentos médicos. A operação contou com a ajuda da Polícia Federal, que realizou a prisão da mulher.

A acreana apresentou um diploma de Medicina supostamente concedido pelo Centro Universitário Funorte, localizado em Montes Claros, Minas Gerais.

Na investigação, a PF identificou que embora o diploma falso registrava que a suspeita havia formado em fevereiro de 2023, ela já exercia ilegalmente a profissão desde 2017, em uma comunidade no município de Cacique Doble, no Rio Grande do Sul.