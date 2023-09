Acreana de 20 anos é presa em Fortaleza com 30 kg de droga

A acreanana Taiane Menezes Bezerra,20 anos, foi presa nesta quinta-feria, na rodoviária do Bairro Messejana, em Fortaleza, com aproximadamente 30 quilos de cocaína e maconha, que ela levou do Acre até o Ceará, passando por outros estados.

A prisão aconteceu depois que agentes da Delegacia de Narcóticos – Denarc, receberam denúncia sobre uma pessoa que viajava de Recife com destino a Fortaleza em “atitude suspeita”.

Além do entorpecentes, bolsas e um telefone celular foram apreendidos na operação da Polícia Civil do Ceará em parceria com a Coordenadoria de Inteligência – Coin, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS.