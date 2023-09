Acre tem quase R$ 200 milhões em execução de obras no estado, diz titular da Seop

O secretário de Estado de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, participou nesta quinta-feira, 21, do GovCast, programa de conteúdo informativo das ações do governo apresentado pelos jornalistas Elenilson Oliveira e Jefson Dourado e transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Público de Comunicação.

Na conversa, o secretário informou que há na Seop quase R$ 200 milhões em contratos já em execução de obras no Acre, entre recursos federais e estaduais, além da cerca de R$ 108 milhões que já foram executados nos primeiros sete meses deste segundo do governador Gladson Cameli.

Ítalo Lopes adiantou alguns cenários de obras projetadas pela atual gestão estadual que prometem promover mudanças impactantes em alguns setores, com destaque para o sistema de mobilidade urbana de Rio Branco e algumas cidades do interior, como é o caso de Xapuri, Sena Madureira e Rodrigues Alves.

Entre as obras comentadas no programa estão as pontes de Xapuri, e Sena Madureira, ambas em execução, as futuras quinta ponte em Rio Branco, ligando a região da Sobral ao bairro Aeroporto Velho, e a de Rodrigues Alves, além do esperado projeto do viaduto na região central da capital acreana.

Para o secretário, são obras marcantes e determinantes para o cenário em que estão inseridas que quando são executadas não há mais retorno para uma realidade anterior. “Depois de concluir a ponte da Sibéria (em Xapuri) nunca mais ninguém vai ficar esperando uma balsa para atravessar”, exemplificou.

Ítalo Lopes também destacou a construção de casas populares, as cinco etapas da construção da nova maternidade, a construção do novo batalhão da Polícia Militar e a Orla do Quinze. Ele também ressaltou as iniciativas que contam com o suporte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC III), do governo federal.

Outro ponto ressaltado por Lopes foi o alinhamento com Alysson Bestene, da Secretaria de Governo, Pedro Pascoal, da Saúde, além das cooperações com a Polícia Militar e a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, entre outras instituições do Estado e prefeituras.

“Estamos chegando em um nível de amadurecimento, para atuar em conjunto em determinada região, e isso tem trazido mais possibilidades para a gente superar os desafios. A presença do Estado é importante para gerar sinergia e ajudar na utilização dos espaços públicos que estão disponíveis”, assinalou.