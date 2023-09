Acre registra morte de peixes no Rio Amônia e comunidade teme qualidade da água

Fenômeno que vem sendo registrado em cidades do Amazonas, a mortandade de peixes também foi registrada no Acre nesta sexta-feira, 28, no Rio Amônia, interior do estado. O Amônia deságua no Rio Juruá, em frente ao município de Marechal Thaumaturgo.

O morador José Mendes registrou em vídeo peixes mortos boiando, deixando os demais membros da comunidade apreensivos. Mendes fez um alerta à comunidade sobre a qualidade da água na região. Ele diz que a causa da morte dos peixes pode ser veneno, a temperatura da água ou o resultado de desmatamento.

“Eu nunca tinha visto aqui no Amônia esse tanto de peixe morto”, alerta José Mendes.

O secretário municipal de Meio Ambiente em Marechal Thaumaturgo, Marcos Almeida, disse que uma equipe vai até o local onde os peixes apareceram mortos e que já fez contato com a Secretária de Meio Ambiente do Estado, Julie Messias, informando o caso. “A secretária Jullie disse que uma equipe virá até aqui para ver a situação do Rio Amônia e a qualidade da água”, contou ao ac24horas.

Peixes mortos no Amazonas

No Amazonas, 15 cidades estão em emergência por causa da seca. Com a estiagem, o estado registra morte de peixes, botos e outros animais. Algumas cidades afetadas também sofrem desabastecimento de alimentos e água potável.

O intenso calor do verão amazônico no Amazonas tem sido apontado como uma das causas para o fenômeno, uma vez que a diminuição da coluna d’água altera a química da água, contribuindo para a morte dos animais. A seca dos rios também acelera o processo de estiagem na maior parte do Amazonas.

VEJA VÍDEO: