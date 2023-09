Acre participa de fórum de gestores estaduais de turismo no Rio de Janeiro

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), participou nesta quinta-feira, 28, de uma sessão extraordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), no Rio de Janeiro (RJ).

O encontro foi realizado no Riocentro, onde a 50ª edição da Abav Expo, organizada pela Agência Brasileira de Agências de Viagens, reúne segmentos econômicos do turismo de diversos estados brasileiros, países latino-americanos e de outros continentes.

Entre as pautas, foram discutidos o turismo estrangeiro e doméstico no Brasil, a contribuição do setor para o Produto Interno Bruto (PIB), a reforma tributária, os programas de regionalização e a publicidade turística do país. O presidente do Fornatur, Fabrício Amaral, conduziu os debates.

O fórum, segundo o gestor da Sete, Marcelo Messias, é importante para a área do turismo, com a discussão de ideias e o intercâmbio de soluções entre os estados.

Além disso, as discussões foram enriquecidas com contribuições de representantes do Ministério do Turismo, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), da Abav e do Fornatur, entre outras instituições e representantes estaduais.

Uma apresentação sobre trilhas mostrou a Serra do Divisor como um dos destinos a serem explorados e, segundo o gestor da Sete, são aspectos que podem alcançar novos patamares no turismo com destino ao Acre.

“Temos a trilha da Serra do Divisor e a Chico Mendes, que podemos transformar na maior do mundo, começando em Xapuri e podendo ir até Cusco, no Peru”, informou o secretário Marcelo Messias.

União dos gestores e empreendedores do turismo brasileiro

Presente nas discussões, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou: “É responsabilidade de todos nós desenvolver o turismo. O momento é de fazer todos os esforços ao nosso alcance para atender a cada estado aqui representado”.

Reforçando o momento de união, a presidente da Abav, Magda Nassar, lembrou o objetivo dos estados, instituições públicas e privadas atuarem em conjunto: “A nossa voz ajuda a de vocês e a voz de vocês nos ajuda. Então vamos trabalhar juntos”.

Com contribuições significativas, o secretário nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo, Milton Zuanazzi, falou sobre desenvolver, qualificar e promover produtos e destinos pelo Brasil, além de propor a realização de um salão do turismo no mês de dezembro, em Brasília (DF).