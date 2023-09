Acre firma acordo de cooperação com Sergipe para capacitação de agentes de segurança

A convite da Secretaria de Justiça de Sergipe, o Estado do Acre enviou instrutores para ensinar técnicas avançadas a policiais penais de Aracajú, para atuação dentro do sistema prisional, por meio do Curso de Intervenção em Recinto Carcerário (Circ). O curso está sendo realizado desde o dia 14 de setembro e se estende até 6 de outubro.

A secretária de Justiça de Sergipe, Viviane Pessoa, disse que tem muito a agradecer pela integração. “Foram mais de sete estados colaborando com o Circ, em especial, quero agradecer ao Estado do Acre, que não mediu esforços, em razão da distância, para encaminhar seus melhores instrutores para este treinamento, estamos construindo história com o apoio do Acre”, ressalta a secretária.

O policial penal Kiuly Daniel Sá foi enviado pelo Acre para ministrar as aulas. O policial é formado em Intervenção Prisional e trabalha na segurança pública há 19 anos, atuando como instrutor na Escola Penitenciária do Acre e Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sejusp). “É um reconhecimento de toda uma vida de trabalho e dedicação. É muito importante participar desse tipo de curso, pois há sempre uma grande troca de conhecimento”, ressalta o policial.

O presidente do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen), Alexandre Nascimento, disse que é importante a integração entre os estados, entendendo que, num futuro próximo, eles também poderão cooperar com o Acre. “O intercâmbio entre os nossos profissionais de segurança é extremamente importante, para fomentar e compartilhar o conhecimento com outras instituições e órgãos que ainda estão em fase de crescimento ou capacitação”, destaca.