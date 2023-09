Acre deve ter tempo nublado e pancadas isoladas de chuvas em todas as regionais

Dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) desta segunda-feira, 18, mostram que a previsão do tempo será de céu claro a parcialmente nublado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas no período da tarde em todas as regiões acreanas.

Na região do Baixo Acre, que corresponde a capital Rio Branco, a previsão é que a mínima seja de 23°C e a máxima de 35°C, no Alto Acre vai haver oscilação entre a mínima de 22°C e a máxima de 36°C.

No Vale do Juruá, as temperaturas serão de 22°C e 34°C, no Purus, as mínimas de 23°C e máxima de 35°C estão previstas. Já em Tarauacá/Envira, terá mínima de 23°C e máxima de 35°C.