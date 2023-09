Acre deve enfrentar temporais com queda de granizo em chegada de onda polar

O meteorologista Davi Friale anunciou no O Tempo Aqui a chegada de uma onda polar de intensidade média para a próxima quinta-feira, 14, que deve provocar chuvas e queda de temperatura.

Na sexta-feira, 15, as temperaturas podem variar entre 18°C e 21°C em Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira. Já na região do Juruá, as mínimas devem oscilar entre 21° C e 23°C. No sábado (16) e no domingo (17), a atenção deve ser em relação à umidade do ar e ao calor, já que não deve chover.

Até a próxima quinta-feira, quando deve chegar a onda polar, há alta probabilidade de temporais com chuvas fortes: “raios, ventanias e eventual queda de granizo, nos próximos dias, até quinta-feira, podendo causar sérios transtornos à população, como inundação de ruas, transbordamento de pequenos córregos, queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações, além do perigo potencial dos raios”, diz a publicação.