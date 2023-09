Acre apresenta crescimento de 14,5% no rebanho bovino em 2022, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgado na última quinta-feira, 21, mostrou o crescimento do rebanho bovino que chegou a mais de 4,6 milhões de cabeças em 2022.

Os números mostram que pelo 5° ano consecutivo, o Acre segue crescendo no ramo, chegando a 14,5%. Somente nas regionais, o Baixo Acre foi o que mais cresceu com 54% do rebanho bovino, seguido do Alto Acre com 20%. Purus: 13%, Tarauacá/Envira: 10% e com Juruá: 3%.

A pesquisa revela que em 2022, os cinco maiores rebanhos bovinos estão em Rio Branco, com mais de 619 mil; Sena Madureira, com mais de 486 mil; e Senador Guiomard, com mais de 486 mil. Em seguida, vem Porto Acre (367.660) e Brasiléia (352.222).