Acidente entre motocicletas deixa idoso de 61 anos em estado grave na Estrada do Pacífico

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um homem em estado grave na noite de sábado (02), na estrada do Pacífico, mais precisamente no km 10 da BR-317, sentido o município de Assis Brasil, interior do Acre.

Segundo informações de populares, o condutor da motociclista identificado como Thales Alexandre, de 18 anos, colidiu na traseira do motociclista Ernesto Aquila Vinicius, de 61 anos. Conforme os relatos, o idoso estaria com o farol traseiro apagado, impossibilitando a visão do motorista que estava atrás, ocasionando a colisão.

Uma equipe do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) do município foi acionada para realizar atendimento às vítimas, que foram encaminhados ao hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.

Diante da gravidade, os envolvidos foram transferidos ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Ernesto Aquila Vinicius sofreu traumatismo craniano encefálico grave, fratura na face e foi entubado ainda no hospital de Brasiléia. Já Thales Alexandre sofreu fratura na face e seu estado de saúde é estável.