Acidente entre dois barcos no Rio Môa, no município de Mâncio Lima, deixa 3 pessoas feridas

Na tarde desta sexta-feira, 8, um acidente envolvendo dois barcos aconteceu no Rio Môa, no município de Mâncio Lima, e pelo menos três pessoas ficaram feridas e foram levadas para os hospitais da própria cidade e também para Cruzeiro do Sul.

Segundo testemunhas, dois barcos se chocaram no Môa, que é afluente do Rio Juruá. Uma das embarcações levava empresários, políticos e apoiadores. Os nomes divulgados até agora são do vereador de Mâncio Lima, Evandro Nascimento, e dos empresários Chicão, Cristiano da agropecuária e Zé Côco.

Três pessoas deram entrada no Hospital Abel Pinheiro em Mâncio Lima e uma foi transferido para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Os nomes dos feridos não foram divulgados.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tentente Josadaque Ibernon, disse que a corporação não foi acionada para atender à ocorrência.

Acidentes

Com os rios com baixo volume de água, os acidentes têm sido comuns na região do Vale do Juruá, e este já o terceiro desta semana. No último domingo, 3,uma embarcação que descia o Rio Juruá, de Porto Walter para Cruzeiro do Sul, bateu em um tronco e naufragou em frente à sede do município de Rodrigues Alves. Ninguém ficou ferido.

Nesta sexta-feira, 8, depois de bater em um tronco, outra embarcação naufragou no Ruo Juruá, entre os municípios de

Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Ninguém se machucou. A embarcação não afundou completamente e o motor e a carga foram retirados por pessoas que estavam no batelão.