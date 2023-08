Voz do cantor Zezé Di Camargo volta a falhar em show e vídeo viraliza; confira

No último final de semana, o festival “Feife – Porto Ferreira”, interior de São Paulo, foi marcado por outra falha na voz do cantor Zezé Di Camargo. Enquanto ele e seu irmão e parceiro Luciano interpretavam o hit “Sonho de Amor”, a voz do sertanejo oscilou.

O momento foi registrado em vídeo e amplamente divulgado nas redes sociais. Nas imagens, é possível escutar a voz de Zezé perder o tom e desafinar até o fim da música.

Considerado pelo público das redes como “constrangedor”, o “incidente” fez a produção desligar o microfone do vocalista. Confira:

🚨 Incrível Show de Zezé Di Camargo: Voz Surpreende Fãs e Causa Polêmica! pic.twitter.com/M7nfONkJeF

— Revista Styllus (@RevistaStyllus) July 28, 2023



A oscilação na voz de Zezé já ocorre há algum tempo. Nos últimos meses, contudo, as falhas começaram a ser mais frequentes e os fãs da dupla acabaram percebendo uma mudança drástica no timbre do cantor.

Alguns usuários, inclusive, criticaram o sertanejo, alegando que ele precisa se aposentar para “não manchar sua carreira”.