Virgin Galactic lança sua primeira missão de turismo espacial após décadas de promessas

A Virgin Galactic – a empresa de turismo espacial fundada pelo bilionário britânico Richard Branson – finalmente lançou seus primeiros turistas espaciais à beira do cosmos, em um grande passo para cumprir décadas de promessas na semana passada.

O avião espacial movido a foguete da empresa, VSS Unity, decolou nos Estados Unidos, de um espaçoporto do Novo México acoplado a uma enorme nave-mãe de fuselagem dupla.

Ele transportou três clientes: a empresária e treinadora de saúde e bem-estar Keisha Schahaff e sua filha Anastatia Mayers – as primeiras viajantes espaciais de Antígua que ganharam seus assentos em um sorteio de arrecadação de fundos – bem como o ex-atleta olímpico Jon Goodwin, que competiu como canoísta em 1972 nos Jogos de Verão de Munique. Goodwin se tornou a segunda pessoa com Parkinson a viajar para o espaço.

Mayers disse que ficou “impressionada” com a experiência de vislumbrar a Terra , e Goodwin descreveu a jornada de uma hora como “uma experiência completamente surreal”.

A jornada do grupo começou no espaçoporto da Virgin Galactic no Novo México, onde os passageiros embarcaram no VSS Unity que estava preso sob a asa da nave-mãe chamada VMS Eve.

VMS Eve decolou como um avião, descendo uma pista antes de subir a mais de 12.192 metros. Depois de atingir a altitude designada, o VSS Unity foi liberado, que disparou seu motor de foguete por cerca de um minuto enquanto voava diretamente para cima, lançando-o em direção às estrelas.

O veículo se aventurou mais de 80 quilômetros acima da superfície da Terra, a altitude que o governo dos EUA considera o limite do espaço sideral. Internacionalmente, a linha Kármán, 100 quilômetros acima do nível do mar, é frequentemente usada para marcar a fronteira entre nosso planeta e o espaço – mas há muita área cinzenta.

O avião espacial atingiu velocidades supersônicas enquanto era arremessado para cima. E no auge de seu voo, o veículo passou alguns minutos em ausência de peso ao entrar em queda livre e planar de volta ao espaçoporto para um pouso na pista às 9h30, pelo horário do Novo México, e 12h30 pelo horário de Brasília. A viagem durou uma hora.

Conheça a tripulação

Esta missão veio logo após o sucesso da primeira missão comercial da Virgin Galactic, lançada em junho. Esse voo inaugural foi uma missão focada em pesquisa com passageiros financiados pela força aérea italiana – em vez de celebridades e ricos caçadores de emoções semelhantes aos voados pelo principal concorrente da Virgin Galactic, a Blue Origin, de Jeff Bezos. Os voos futuros da Virgin Galactic, no entanto, devem incluir clientes de alto perfil.

A missão de quinta-feira (10) marcou a primeira da Virgin Galactic a incluir turistas ou passageiros voando pela experiência, e não em caráter profissional.

Schahaff e sua filha Mayers ganharam seus assentos em um sorteio que arrecadou US$ 1,7 milhão em doações para o Space for Humanity, uma organização sem fins lucrativos focada na expansão do acesso ao espaço.

Elas estavam entre as primeiras das ilhas do Caribe a viajar para o espaço; um jamaicano-americano e funcionário da Virgin Galactic voou em uma missão de teste em maio.

“Quando eu tinha dois anos, apenas olhando para o céu, pensei: ‘Como posso chegar lá?’ Mas, sendo do Caribe, não imaginava como algo assim seria possível”, disse Schahaff em nota para imprensa no mês passado. “O fato de eu estar aqui, a primeira a viajar de Antígua para o espaço, mostra que o espaço está realmente se tornando mais acessível”.

Mayers, de 18 anos, está no segundo ano de graduação estudando filosofia e física na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Ela se tornou a segunda pessoa mais jovem a viajar para o espaço, de acordo com a Virgin Galactic. O recorde atual pertence a Oliver Daemen, que tinha 18 anos quando acompanhou Bezos no voo inaugural de passageiros da Blue Origin em 2021.

Goodwin foi um dos primeiros detentores de ingressos na Virgin Galactic, que abriu suas primeiras vendas há mais de uma década.

Goodwin disse que estava determinado a não deixar que o diagnóstico de Parkinson, em 2014, o impedisse de embarcar em um voo.

“E agora, para mim, ir para o espaço com Parkinson é completamente mágico”, disse ele em um comunicado à imprensa. “Espero que isso inspire todos os outros que enfrentam adversidades e mostre a eles que os desafios não precisam inibir ou impedi-los de perseguir seus sonhos”.

Há muito é defendido que as viagens espaciais são adequadas exclusivamente para pessoas com deficiências físicas, já que o ambiente sem peso pode ser mais fácil de navegar e melhorar a mobilidade.

A Agência Espacial Europeia recentemente convocou John McFall, um velocista paraolímpico que perdeu uma perna em um acidente de motocicleta quando tinha 19 anos, para testar essa hipótese ainda mais. McFall participará de estudos de viabilidade para identificar como adaptar estações espaciais e outras espaçonaves para atender às necessidades de pessoas com deficiência.

O que vem a seguir para o turismo espacial

Levar seus primeiros turistas é um grande marco para a Virgin Galactic, que foi fundada em 2004 e há muito tempo não cumpre prazos das promessas de realizar viagens frequentes à borda do espaço.

Agora que está operacional, a empresa pode se voltar para sua longa carteira de clientes que se inscreveram para um voo. A Virgin Galactic vendeu cerca de 800 ingressos, incluindo 600 a preços de até US$ 250 mil e outros duzentos a US$ 450 mil por ingresso.

Durante uma ligação com investidores em 4 de agosto, o CEO Michael Colglazier chamou os sucessos recentes da empresa de “uma conquista notável”.

“Galactic 02 vai preparar o terreno para uma nova era de voo espacial humano suborbital que ampliará drasticamente o acesso ao espaço para indivíduos particulares”, disse ele, usando o nome para a missão de quinta-feira.

Antes de 2023, a Virgin Galactic passou por um longo processo de “aprimoramento” para atualizar seu hardware de voo. O trabalho ocorreu após vários erros em voos de teste anteriores.

A empresa planeja continuar usando seu avião espacial VSS Unity e a nave-mãe VMS Eve até pelo menos 2026 e, em seguida, lançar uma linha atualizada de hardware chamada de “navios Delta”. Espera-se que essas naves custem menos para produzir e sejam capazes de realizar mais voos em menos tempo, acrescentou Colglazier.