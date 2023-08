Vidronorte oferece o melhor do vidro temperado com segurança e qualidade na Expoacre

A maior parte dos acidentes domésticos acontece no box dos banheiros, o que pode ser evitado com o uso de vidro temperado de qualidade. A Vidronorte, empresa que está no mercado há 39 anos, mostra na Expoacre, a diferença entre os tipos de vidro e a questão da segurança que envolve o uso do produto adequado para cada espaço.

A dona da Vidronorte, empresária Suelen, diz que há vidros de 6,8 e 10 milímetros e recomenda os mais grossos. Cita que o temperado quebra, mas segurança é maior, porque os estilhaços são pequenos. Destaca a importância da prevenção, principalmente no box de banheiro, onde acontece a maioria dos acidentes domésticos. “É necessário fazer a manutenção, principalmente nas roldanas”, alerta ela.

A Vidronorte trabalha também com espelhos, armários, box, escada, tábuas de vidro, cantoneira e vários outros itens.

As paredes de vidro são destaque da empresa pioneira no Estado. Como as do estúdio do ac24horas e Ecos da Notícia, que tornam a “esquina de aquário”, um dos espaços mais bonitos da Expoacre 2023.

” É um vidro de qualidade e que garante segurança ao espaço. Nós trabalhamos com uma indústria de vidros cem por cento acreana de Senador Guiomard”, faz questão de destacar a empresária.

A Vidronorte fica na Rua Silvestre Coelho, 753, Bosque. O telefone é o 3224-5599.