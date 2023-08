Vereador joga dinheiro pela janela da Câmara e afirma que recebeu para renunciar

Em um vídeo,o vereador Sababá Filho (PCdoB) aparece fazendo um longo discurso na Câmara, que aguardava a sua renúncia. No entanto, as imagens mostram que ele rasga a carta de renúncia e afirma que recebeu R$ 300 mil do prefeito Facinho (PL) para desistir do mandato.

Em seguida, o vereador apresenta uma mochila cheia de dinheiro e diz que teme pela própria vida. O vereador afirma no discurso que não iria renunciar. Ele pega as notas na mochila e joga pela janela da Câmara dos Vereadores.

O valor seria de R$ 250 mil e, na rua, a atitude do vereador chamou a atenção da população, que se amontoou e disputou as várias notas que foram jogadas.